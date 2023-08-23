Найкраща операція ГУР: Буданов розповів, як захопили російський вертоліт Мі-8 і що буде з пілотом

Зараз вертоліт знаходиться у Києві

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Кирило Буданов прокоментував спецоперацію його відомства із захоплення російського вертольота Мі-8 та розкрив деякі нові деталі. Головний розвідник України називає цю операцію однією з найкращих проведених ГУР за всю свою історію.

Так, в інтерв’ю "Радіо Свобода" Буданов розповів, що його фахівці знайшли правильний підхід до пілота, створили умови, щоб вивезти непомітно всю родину, а також зробили так, щоб він зміг перегнати це повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається.

"Коли вони зрозуміли, де вони сіли, вони спробували втекти. На жаль, вони були знищені, хотілося б (взяти) живими, але маємо, що маємо", – сказав Буданов

За словами керівника ГУР, вертоліт знаходиться у Києві. Буданов додав, що побачити гелікоптер та поспілкуватися з його пілотом можна буде після оприлюднення "офіційного кіно".

"Пілот чудово почувається, все в нього добре. Він має два варіанти, але він схиляється до того, щоб бути тут (в Україні – ред.)", – додає начальник ГУР.

На питання щодо мотивації російського пілота Буданов відповідати відмовився.

Нагадаємо, про все, що відомо про здачу в полон російського вертольота з екіпажем, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.