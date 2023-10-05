"Понравилось, придем еще": легион "Свобода россии" рассказал о недавнем рейде в рф (видео)

Российские добровольцы продолжают "очищать россию"

Бойцы Легиона "Свобода россии" провели тактическую операцию на Белгородщине. Среди добровольцев потерь нет, чего нельзя сказать о россиянах.

Сообщение об этом появилось в их Telegram-канале. Согласно информации российских добровольцев, бои "за свободу Родины" продолжаются.

"Штурмгруппы 1-й и 2-й рот 1-го ОМБ Легиона накануне провели тактическую операцию на Белгородщине. Все поставленные задачи — выполнены, все легионеры вернулись живыми и здоровыми. Понравилось, придем еще.", — проинформировал легион.

Согласно опубликованному сообщению, в результате боя противник понес потери: ранеными — 13, убитыми — 5. Легионеры также опубликовали видео, подтверждающее их успешную диверсионную деятельность на территории россии.

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