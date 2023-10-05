Дроны устроили блэкаут в Курской области: что известно об атаке (видео)

Дроны продолжают портить жизнь российского приграничья

Жизнь россиян, в большинстве своем поддерживающих войну, которую их страна ведет против Украины, становится все более неспокойной — накануне беспилотники досаждали Белгородской и Брянской областям, а теперь эстафету переняла Курская. В ночь на 5 октября дроны атаковали там объекты инфраструктуры.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram, что атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. В атаке он обвинил Украину.

"Есть отключения электричества. Аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения", — пишет Старовойт.

Районы, где нет электричества

Как уточнили росСМИ, около часа ночи дрон сбросил два взрывных устройства на центральную электроподстранцию в городе Суджа — без электричества остались 14 населенных пунктов. Через два часа другой БПЛА сбросил два взрывных устройства на центральную подстанцию поселка Глушково — в результате без электроснабжения остались 53 населенных пункта.

Кроме того, Старовойт заявил, что приграничный город Рыльск был обстрелян кассетными боеприпасами якобы со стороны Украины. Однако ВСУ не бьют по гражданским объектам и мирным жителям, нельзя исключать что это провокация российской стороны с целью обвинить Украину, что полностью вписывается в тактику оккупантов.

По данным Старовойта, осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина, она доставлена в больницу. Кроме того, повреждены дома, хозпостройки и автомобили в разных частях города. Также найдены неразорвавшиеся боеприпасы, работают саперы. В сети публикуют кадры частей ракеты РСЗО "Ураган", из которой был обстрелян Рыльск.

В то же время, именно россияне активно используют РСЗО "Ураган". 4 октября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты обстреляли из нее мирных украинцев.

"К счастью, снаряд РСЗО "Ураган", который противник выпустил, не разорвался. Саперы 53-й ОМБр им. князя Владимира Мономаха прибыли на место происшествия и оперативно убрали последствия обстрелов", — отметили в Генштабе.

Как сообщал "Телеграф", взрывы в Курской области прогремели и 29 сентября. Тогда россияне заявили об атаке дронов и работе противовоздушной обороны.