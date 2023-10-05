Число погибших украинцев в ДТП с автобусом в Италии резко возросло: полиция озвучила версии трагедии

В числе пострадавших также есть украинцы

Возросло число погибших украинцев в результате страшной автокатастрофы в районе итальянской Венеции. В жуткой аварии погибли девятеро наших сограждан.

Об этом сообщает итальянское агентство Аnsa. Всего в ДТП погиб 21 человек. Кроме украинцев жертвами стали четверо граждан Румынии, трое граждан Германии, двое португальцев, хорват, южноафриканец и итальянец.

Источник отмечает, что по состоянию на утро 5 октября все погибшие идентифицированы. Что касается пострадавших, то на данный момент опознаны 13 из 15 госпитализированных. В их числе пятеро граждан Украины, четверо немцев, двое испанцев, хорват и француз.

Скорее всего, в числе двух неопознанных пострадавших также есть один украинец. Отмечается, что из 15 госпитализированных 12 взрослых и трое несовершеннолетних. Десятеро находятся в реанимации.

В числе погибших есть полуторагодовалый ребенок и девочка 11-12 лет.

На данный момент следствие рассматривает две версии, по которым могла случиться трагедии. Первая — рискованный манёвр с участием еще одного автобуса и ограждения, или же недуг у водителя, который не смог управлять транспортным средством.

"В настоящее время подозреваемых нет. Ограждение, место падения автобуса и само транспортное средство изучают правоохранители", — сказал местный прокурор Бруно Черки.

Ранее "Телеграф" писал о том, что изначально сообщалось о четверых погибших гражданах Украины.