В Италии автобус с людьми слетел с эстакады и загорелся: среди жертв, предварительно, есть украинцы

Авария унесли жизни 21 человека

В итальянской Венеции автобус с пассажирами упал с эстакады из-за чего погибло не менее 20 человек. К сожалению, среди них есть граждане Украины.

Как пишет Correre della Sera, автобус вечером съехал с проезжей части на путепроводе в городе Местре, протаранил ограждение и упал на железнодорожную колею с высоты около 10 метров.

Во время падения автобус также задел линию электропередач, отчего случилось возгорание. Согласно официальным данным префектуры Венеции по меньшей мере 21 человек в этой катастрофе погиб на месте, еще 12 были доставлены в больницу с ранениями, а еще несколько считаются пропавшими без вести.

Местные источники сообщают, что часть людей попросту сгорела заживо.

Отмечается также, что автобус принадлежал компании, которая совершает перевозки для кемпинга, а потому он был полон людей.

Вместе с тем, глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий сообщил, что местные СМИ передали, что на месте трагедии нашли украинские документы, а потому есть основания предполагать, что среди жертв есть граждане нашей страны.

Как сообщалось ранее, недавно в Румынии автобус с украинцами врезался в ограничитель высоты из-за чего пострадали по меньшей мере 14 человек, среди которых дети.