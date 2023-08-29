Поехал не той дорогой: в Румынии автобус с украинцами врезался в ограничитель высоты (видео)

Чудом обошлось без погибших

В Румынии автобус с украинцами врезался в ограничитель высоты из-за чего пострадали по меньшей мере 14 человек, среди которых дети.

Как информирует Digi24, всего в автобусе находилось около 40 пассажиров. При этом 8 пострадавших были доставлены в больницу с травмами головы и конечностей, а еще шесть были осмотрены на месте и отказались от госпитализации.

Инцидент произошел в городе Нэводари, который находится на черноморском побережье к северу от Констанцы. Автобус следовал по маршруту Констанца-Одесса. На место прибыли около десятка машин скорой помощи.

Согласно свидетельствам пассажиров водитель автобуса на скорости врезался в ограничитель высоты, а происшествие произошло из-за того, что он поехал не той дорогой.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика

Как сообщалось ранее, это не первое ДТП с гражданами Украины, которое случается за границей в последнее время. Так ночью 25 августа автобус с украинцами столкнулся с грузовиком в Италии, в результате чего пострадали 15 человек, в том числе семеро детей.