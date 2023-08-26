Автобус с украинцами попал в аварию в Италии: много пострадавших, фото

Травмы получили 15 человек, в том числе 7 детей

Заграницей случилась еще одна жуткая авария, в которые пострадали украинские граждане. Ночью 25 августа автобус с украинцами столкнулся с грузовиком в Италии, в результате чего пострадали 15 человек, в том числе семеро детей.

ДТП произошло на автомагистрали А4 между Сан-Джорджо ди Ногаро и Латизаной, сообщает Sky tg24. Автобус врезался в польский рефрижератор, перевозивший фрукты и овощи. Автобус был переполнен украинскими туристами, возвращавшимися домой, пишет издание. Когда пожарные прибыли на место аварии, то обнаружили около тридцати пассажиров, страдавших от боли, но самостоятельно выбравшихся из автобуса. Водитель и несколько пассажиров все еще были заблокированы в извращенном металле автобуса.

Autostrade Alta Italia. Столкновение на А4 между автобусом и грузовиком-рефрижератором

Среди раненых — украинка в тяжелом состоянии, она была доставлена вертолетом в больницу Удине. Теперь ей грозит ампутация конечности. Меньшую обеспокоенность вызывают двое тяжело раненых детей, которых принимали в отделениях неотложной помощи в Триесте. Тех, кто не пострадал, доставили в местный муниципальный офис гражданской защиты Фриули-Венеция-Джулия, чтобы переночевать и получить помощь.

Правоохранители проводят расследование. Известно, что автобус протаранил грузовик сбоку. Занос мог быть вызван либо отвлечением водителя, либо механической проблемой.

Ранее "Телеграф" писал, что на трассе в Николаевской области произошло смертельное ДТП с участием авто скорой помощи, в результате которого погиб медик и два водителя. Причины аварии выясняются.