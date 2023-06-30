Самый центр Киева парализовала большая авария: разбито много машин (видео момента)

Автомобиль вылетел на соседнюю полосу и снес скутер

В Киеве на Крещатике произошла масштабная авария с участием нескольких автомобилей и скутера одной из служб доставок.

Как информирует местный telegram-канал Київ Оперативний, происшествие произошло возле дома Профсоюзов в сторону Европейской площади.

По их информации, в ДТП попали сразу пять автомобилей и скутер. Водитель двухколесного транспортного средства получил тяжелый ушиб головы, после чего его забрали врачи "скорой помощи".

Также отмечается, что возле места аварии движение автомобилей затруднено.

Позже dtp.kiev.ua обнародовал видео момента происшествия. На нем заметно, что красный автомобиль выехал на соседнюю полосу и снес скутер.

Что случилось с водителем легковушки и почему он совершил столь резкий манёвр в настоящее время неизвестно.

Как сообщалось ранее, на днях в Черкасской области микроавтобус Volkswagen врезался в припаркованный на обочине грузовик Renault, из-за чего четыре человека погибли, а еще пятеро получили травмы. Среди пострадавших трое несовершеннолетних в возрасте 11, 15 и 16 лет.