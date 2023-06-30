Самий центр Києва паралізувала велика аварія: розбито багато машин (відео моменту)

Автомобіль вилетів на сусідню смугу та зніс скутер

У Києві на Хрещатику сталася масштабна аварія за участю кількох автомобілів та скутера однієї із служб доставок.

Як повідомляє місцевий telegram-канал Київ Оперативний, пригода сталася біля будинку Профспілок у бік Європейської площі.

За їхньою інформацією, у ДТП потрапили одразу п’ять автомобілів та скутер. Водій двоколісного транспортного засобу отримав серйозний удар голови, після чого його забрали лікарі "швидкої допомоги".

Також зазначається, що біля місця аварії рух автомобілів утруднений.

Згодом dtp.kiev.ua оприлюднив відео моменту події. На ньому видно, що червоний автомобіль виїхав на сусідню смугу і зніс скутер.

Що трапилося з водієм легковика і чому він зробив такий різкий маневр наразі невідомо.

Як повідомлялося раніше, днями на Черкащині мікроавтобус Volkswagen врізався в припарковану на узбіччі вантажівку Renault, через що четверо людей загинули, а ще п’ятеро отримали травми. Серед постраждалих троє неповнолітніх віком 11, 15 та 16 років.