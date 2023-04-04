В Нидерландах произошла авария на железной дороге: поезд вылетел с путей, есть жертвы (фото, видео)

Число погибших может возрасти — часть пассажиров в критическом состоянии

Один человек погиб и по меньшей мере 30 пострадали при крушении поезда близ Гааги в Нидерландах. Состояние пассажиров разной степени тяжести, некоторые из них в критическом состоянии.

Как сообщает издание NOS, поезд сошел с рельсов в Ворсхотене около 3:30 ночи по местному времени (4:30 по киевскому) после столкновения со строительным оборудованием.

С путей слетел минимум один вагон. Остальные вагоны частично сошли с полотна. Часть путей были на ремонте, но это не могло помешать движению поезда. Почему произошла авария, и почему поезд зацепился за строительный кран — будут определять специалисты. Участок железной дороги будет закрыт по меньшей мере на 12 часов с момента аварии.

Пассажирам оказывали помощь местные жители и прибывшие спасатели. Людей выводили из вагонов по деревянным помостам, переброшенным через канаву вдоль пути. После аварии в задней части поезда вспыхнул пожар, но его быстро удалось локализовать и потушить.

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