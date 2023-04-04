В Нідерландах сталася аварія на залізниці: потяг вилетів з колії, без жертв не обійшлося (фото, відео)

Кількість загиблих може зрости — частина пасажирів в критичному стані

Одна людина загинула і щонайменше 30 постраждали при аварії потяга поблизу Гааги в Нідерландах. Стан пасажирів різного ступеня тяжкості, деякі з них в критичному стані.

За перебігом подій слідкує NOS. Потяг зійшов з рейок у Ворсхотені близько 3:30 ночі за місцевим часом (4:30 за київським) після зіткнення з будівельним обладнанням.

З колії злетів у поле біля рейок щонайменше один вагон. Інші вагони частково зійшли з полотна. Частина колій були на ремонті, та це не могло завадити проїзду потяга. Чому сталася аварія та як потяг зачепився за будівельний кран визначатимуть фахівці. Ділянка залізниці буде закрита щонайменше на 12 годин з моменту аварії.

Пасажирам надавали допомогу місцеві жителі та прибулі рятувальники. Людей виводили з вагонів по дерев’яних дошках, перекинутих через канаву вздовж колії. Після аварії в задній частині потяга спалахнула пожежа, але її швидко вдалося приборкати та загасити.

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