Автобус з українцями потрапив в аварію в Італії: багато постраждалих, фото

Травми отримали 15 осіб, у тому числі 7 дітей

Закордоном сталося ще одна моторошна аварія, у якій постраждали українські громадяни. Вночі 25 серпня автобус з українцями зіткнувся з вантажівкою в Італії, внаслідок чого постраждали 15 осіб, у тому числі семеро дітей.

ДТП сталася на автомагістралі А4 між Сан-Джорджо ді Ногаро та Латізаною, повідомляє Sky tg24. Автобус врізався в польський рефрижератор, який перевозив фрукти та овочі. Автобус був переповнений українськими туристами, які поверталися додому, пише видання. Коли вогнеборці прибули на місце аварії, то виявили близько тридцяти пасажирів, які страждали від болю, але самостійно вийшли з автобуса. Водій і декілька пасажирів все ще були заблоковані в покрученому металі автобуса.

Autostrade Alta Italia. Зіткнення на А4 між автобусом і вантажівкою-рефрижератором

Серед поранених — українка у важкому стані, вона була доправлена гелікоптером до лікарні Удіне. Тепер їй загрожує ампутація кінцівки. Менше занепокоєння викликають двоє важко поранених дітей, яких приймали у відділеннях невідкладної допомоги в Трієсті. Тих, хто не постраждав, натомість доправили до місцевого муніципального офісу цивільного захисту Фріулі-Венеція-Джулія, щоб переночувати та отримати допомогу.

Правоохоронці проводять розслідування. Відомо, що автобус протаранив вантажівку збоку. Занос міг бути спричинений або відволіканням водія, або механічною проблемою.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на трасі в Миколаївській області сталася смертельна ДТП за участю авто швидкої допомоги, внаслідок якої загинув медик та два водії. Причини аварії з’ясовуються.