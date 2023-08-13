В Австрії загинули четверо українців — серед них двоє дітей

Загиблі були родичами

Внаслідок ДТП з мікроавтобусом в Австрії загинули четверо громадян України.

Як пише RMF FM, серед загиблих двоє дітей.

Жахлива аварія сталася рано-вранці 12 серпня між виїздами Гавайншталь-Мітте і Хохляйтен у напрямку Відня.

За словами водія мікроавтобуса, він заснув за кермом.

Місцева пожежна бригада розповіла, що загиблі були дідусем та бабусею дітей.

У машині їхала ще одна дитина, яка має легкі поранення. Троє інших пасажирів отримали легші травми.

Як повідомив заступник голови Міністерства закордонних справ Польщі Павло Яблонський, транспортний засіб був із польськими реєстраційними номерами, а їхали у ньому громадяни України. Громадян Польщі у ньому не було.

Інформацію про загибель наших громадян негайно передали українському посольству. Про особи загиблих поки що не повідомляється.

Раніше "Телеграф" писав про те, що На трасі в Миколаївській області сталася смертельна ДТП за участю авто швидкої допомоги, внаслідок якої загинув медик та два водії. Причини аварії з’ясовуються.