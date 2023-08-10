Трагедія на Миколаївщині: зіткнулися "швидка" та легковик, троє загиблих (фото)

На момент зіткнення пацієнта в кареті швидкої не було

На трасі в Миколаївській області сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинув медик і два водії. Причини аварії та винуватці з’ясовуються.

Про це повідомили у Нацполіції Миколаївської області. Аварія сталася у четвер, 10 серпня, близько 13.20.

Так, на трасі Н-24 "Благовіщенське-Миколаїв" неподалік села Михайлівка Новоодеської громади зіткнулися автомобіль швидкої допомоги Peugeot Partner і легковик Volkswagen Jetta. Зіткнення було такої сили, що капот легковика повністю зім'яло і лопнуло лобове скло, а у автомобіля швидкої допомоги передня частина, особливо з боку водія, сильно понівечена. У результаті ДТП загинули водії обох транспортних засобів, а також пасажир-медпрацівник.

Слідчі, які прибули на місце аварії, кваліфікували пригоду за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, які спричинили загибель кількох осіб", що карається строком від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Подробиці аварії наразі встановлюються. На місці зіткнення продовжують працювати правоохоронці, медики та рятувальники, які ділять тіла з покарежених авто.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що електричка збила легковик на залізничному переїзді. Внаслідок зіткнення загинула дитина та двоє дорослих.