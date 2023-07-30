Загинула українка: у Туреччині моторошне ДТП з туравтобусом (фото)

У салоні мікроавтобуса було 12 туристів, водій та гід

У Туреччині сталася смертельна ДТП за участю українки. На жаль, наша співвітчизниця загинула.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на турецькі ЗМІ та МЗС України.

Так, за даними TRT Haber, інцидент стався на трасі Аланія – Анталія біля селища Окурджулар, що на південному заході Туреччини. Там туристичний автобус із туристами з Казахстану зіткнувся з вантажівкою на світлофорі.

На момент аварії у салоні мікроавтобуса було 12 туристів, 6 із них отримали серйозні травми. Їх госпіталізували до місцевих лікарень. На жаль, внаслідок ДТП загинули 2 особи.

"Мікроавтобус, який перевозив туристів (громадян Казахстану) з готелю в аеропорт, врізався в вантажівку, що зупинилася на світлофорі. Загинув водій - громадянин Туреччини і гід — громадянка України",– розповіли у відомстві.

Наразі водія вантажівки затримали правоохоронці. Усі обставини ДТП встановлюються.

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