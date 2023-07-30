Погибла украинка: в Турции жуткое ДТП с туравтобусом (фото)

В салоне микроавтобуса было 12 туристов, водитель и гид

В Турции произошла смертельное ДТП с участием украинки. К сожалению, наша соотечественница погибла.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на турецкие СМИ и МИД Украины.

Так, по данным TRT Haber, инцидент произошел на трассе Алания – Анталия возле поселка Окурджулар, что на юго-западе Турции. Там туристический автобус с туристами из Казахстана столкнулся с грузовиком на светофоре.

На момент аварии в салоне микроавтобуса было 12 туристов, 6 из них получили серьезные травмы. Их госпитализировали в местные больницы. К сожалению, в результате ДТП погибли 2 человека.

"Микроавтобус, который перевозил туристов (граждан Казахстана) из гостиницы в аэропорт, врезался в остановившийся на светофоре грузовик. Погиб водитель – гражданин Турции и гид – гражданка Украины", – рассказали в ведомстве.

В настоящий момент водителя грузовика задержали правоохранители. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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