В Кривом Роге беременную на тротуаре сбила легковушка: женщину спасти не удалось (видео)

Виновника аварии уже задержали

В Кривом Роге произошла трагедия — легковушка вылетела на тротуар и сбила беременную женщину.

Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел днем 28 июля на проспекте Мира. Там, водитель, находясь за рулем Skoda Octavia, по неизвестным причинам выехал на тротуарную дорожку, где сбил женщину и повредил дерево. На место прибыли медики и полицейские. Потерпевшая была госпитализирована. Предварительно, у неё травмированы конечности.

Утверждается, что пострадавшая женщина была беременна. К сожалению, от полученных травм она скончалась в стенах медицинского заведения.

Виновника аварии уже задержали и направили на экспертизу.

На момент публикации на официальных страницах правоохранителей информации по данному инциденту не появлялось.

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