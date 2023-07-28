У Кривому Розі вагітну на тротуарі збив легковик: жінку врятувати не вдалося (відео)

Винуватця аварії вже затримали

У Кривому Розі сталася трагедія — легковик вилетів на тротуар і збив вагітну жінку.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Інцидент трапився вдень 28 липня на проспекті Миру. Там водій, перебуваючи за кермом Skoda Octavia, з невідомих причин виїхав на тротуарну доріжку, де збив жінку та пошкодив дерево. На місце прибули медики та поліцейські. Потерпілу було госпіталізовано. Попередньо у неї травмовані кінцівки.

Стверджується, що постраждала жінка була вагітна. На жаль, від отриманих травм вона померла у стінах медичного закладу.

Винуватця аварії вже затримали та направили на експертизу.

На момент публікації на офіційних сторінках правоохоронців інформації щодо цього інциденту не з’являлося.

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