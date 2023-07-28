В одеському Будинку профспілок підірвали гранату: є загиблий
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В одеському будинку профспілок вибухнула граната. Загинула людина.
Про це повідомляє поліція області.
Уточнюється, що за попередньою інформацією, граната вибухнула внаслідок необережного поводження.
Поліцейські встановлюють обставини вибуху. На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та спеціалісти з управління вибухотехнічної служби.
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