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В одеському Будинку профспілок підірвали гранату: є загиблий

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
od.npu.gov.ua Новина оновлена 28 липня 2023, 12:15

В одеському будинку профспілок вибухнула граната. Загинула людина.

Про це повідомляє поліція області.

Уточнюється, що за попередньою інформацією, граната вибухнула внаслідок необережного поводження.

Поліцейські встановлюють обставини вибуху. На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та спеціалісти з управління вибухотехнічної служби.

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