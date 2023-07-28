В одесском Доме профсоюзов подорвали гранату: есть погибший

На месте работают все необходимые службы

В Одессе в Доме профсоюзов на Куликовом поле взорвалась граната. Погиб мужчина.

Об этом сообщает полиция области.

Уточняется, что по предварительной информации, граната взорвалась в результате неосторожного обращения.

Как пишут местные Telegram-каналы, гранату подарил клиент своему массажисту.

"Тот случайно дернул чеку, в результате взрыва погиб. Второй мужчина – тот, кто сделал такой необычный подарок, травмирован", — сказано в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва. На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и специалисты по управлению взрывотехнической службы.

Как сообщал "Телеграф", 12 июля в Одессе во дворе многоквартирного дома в Одессе был обнаружен труп мужчины, части тела которого были буквально раскиданы по улице. Неподалеку правоохранители нашли рычаг от ручной гранаты.

Также мы писали, что в Киеве в Апрельском переулке возле жилых домов весной этого года молодой парень погиб от разрыва гранаты рядом с детской площадкой.

А в Житомирской области в одном из продуктовых магазинов мужчина взорвал гранату в помещении после отказа продавца дать ему в долг сигареты и алкоголь. В результате происшествия пострадала сотрудница магазина, мать троих маленьких детей.