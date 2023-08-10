Трагедия на Николаевщине: столкнулись "скорая" и легковушка, трое погибших (фото)

На момент столкновения пациента в карете скорой не было

На трассе в Николаевской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб медик и два водителя. Причины аварии выясняются.

Об этом сообщили в Нацполиции Николаевской области. Авария произошла в четверг, 10 августа, около 13:20.

Так, на трассе Н-24 "Благовещенское-Николаев" недалеко от села Михайловка Новоодесской общины столкнулись автомобиль скорой помощи Peugeot Partner и легковушкаVolkswagen Jetta. Столкновение было такой силы, что капот легковушки полностью смяло и лопнуло лобовое стекло, а у автомобиля скорой помощи передняя часть, особенно с водительской стороны, сильно искорежена. В резальтате ДТП погибли водители обоих транспортных средств, а также пассажир-медработник.

Следователи, которые прибыли на место аварии, квалифицировали происшествие по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких человек", что наказывается сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Подробности аварии сейчас устанавливаются. На месте столкновения продолжают работать правоохранители, медики и спасатели, которые делокируют тела из покареженных авто.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что электричка сбила легковушку на железнодорожном переезде. В результате столкновения погиб ребенок и двое взрослых.