В Австрии погибли четверо украинцев — среди них двое детей

Погибшие были родственниками

В результате ДТП с микроавтобусом в Австрии погибли четыре гражданина Украины.

Как пишет RMF FM, в числе погибших двое детей.

Жуткая авария произошла ранним утром 12 августа между выездами Гавайншталь-Митте и Хохляйтен в направлении Вены.

По словам водителя микроавтобуса, он уснул за рулем.

Местная пожарная бригада рассказала, что погибшие были дедушкой и бабушкой детей.

В машине ехал еще один ребенок, у которого легкие ранения. Трое других пассажиров получили более легкие травмы.

Как сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Павел Яблонский, транспортное средство было с польскими регистрационными номерами, а ехали в нем граждане Украины. Граждан Польши в нем не было.

Информацию о гибели наших сограждан немедленно передали украинскому посольству. О личностях погибших пока не сообщается.

Ранее "Телеграф" писал о том, что На трассе в Николаевской области произошло смертельное ДТП с участием авто скорой помощи, в результате которого погиб медик и два водителя. Причины аварии выясняются.