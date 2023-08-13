В Австрии погибли четверо украинцев — среди них двое детей
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Погибшие были родственниками
В результате ДТП с микроавтобусом в Австрии погибли четыре гражданина Украины.
Как пишет RMF FM, в числе погибших двое детей.
Жуткая авария произошла ранним утром 12 августа между выездами Гавайншталь-Митте и Хохляйтен в направлении Вены.
По словам водителя микроавтобуса, он уснул за рулем.
Местная пожарная бригада рассказала, что погибшие были дедушкой и бабушкой детей.
В машине ехал еще один ребенок, у которого легкие ранения. Трое других пассажиров получили более легкие травмы.
Как сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Павел Яблонский, транспортное средство было с польскими регистрационными номерами, а ехали в нем граждане Украины. Граждан Польши в нем не было.
Информацию о гибели наших сограждан немедленно передали украинскому посольству. О личностях погибших пока не сообщается.
Ранее "Телеграф" писал о том, что На трассе в Николаевской области произошло смертельное ДТП с участием авто скорой помощи, в результате которого погиб медик и два водителя. Причины аварии выясняются.