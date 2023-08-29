Поїхав не тією дорогою: у Румунії автобус з українцями врізався в обмежувач висоти (відео)

Дивом обійшлося без загиблих

У Румунії автобус з українцями врізався в обмежувач висоти, через що постраждали щонайменше 14 людей, серед яких діти.

Як повідомляє Digi24, всього в автобусі знаходилося близько 40 пасажирів. При цьому 8 постраждалих було доставлено до лікарні з травмами голови та кінцівок, а ще шестеро були оглянуті на місці та відмовилися від госпіталізації.

Інцидент стався у місті Неводарі, яке знаходиться на чорноморському узбережжі на північ від Констанци. Автобус слідував маршрутом Констанца-Одеса. На місце прибуло близько десятка машин швидкої допомоги.

За свідченнями пасажирів, водій автобуса на швидкості врізався в обмежувач висоти, а подія сталася через те, що він поїхав не тією дорогою.

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Як повідомлялося раніше, це не перша ДТП з громадянами України, яка трапляється за кордоном останнім часом. Так, вночі 25 серпня автобус з українцями зіткнувся з вантажівкою в Італії, внаслідок чого постраждали 15 людей, у тому числі семеро дітей.