В Італії автобус з людьми злетів з естакади та спалахнув: серед жертв, попередньо, є українці

Аварія забрала життя 21 людини

В італійській Венеції автобус з пасажирами впав з естакади через що загинуло щонайменше 20 людей. На жаль, серед них є громадяни України.

Як пише Correre della Sera, автобус увечері з’їхав з проїжджої частини на шляхопроводі в місті Местре, протаранив огорожу та впав на залізничну колію з висоти близько 10 метрів.

Під час падіння автобус також зачепив лінію електропередач, через що сталося загоряння. Згідно з офіційними даними префектури Венеції, щонайменше 21 людина в цій катастрофі загинула на місці, ще 12 були доставлені в лікарню з пораненнями, а ще кілька вважаються зниклими безвісти.

Місцеві джерела повідомляють, що частина людей просто згоріла живцем.

Наголошується також, що автобус належав компанії, яка здійснює перевезення для кемпінгу, а тому він був сповнений людей.

Водночас голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький повідомив, що місцеві ЗМІ передали, що на місці трагедії знайшли українські документи, а тому є підстави припускати, що серед жертв є громадяни нашої країни.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Румунії автобус з українцями врізався в обмежувач висоти, через що постраждали щонайменше 14 осіб, серед яких діти.