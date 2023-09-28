У Запоріжжі перекинулася маршрутка, багато постраждалих, серед них діти (фото)

Водій відволікся від керування та виїхав на узбіччя

Вранці 28 вересня у Запоріжжі сталась серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного таксі. Подія трапилася у Шевченківському районі обласного центру.

Як повідомили у Національній поліції Запорізької області, внаслідок автопригоди травмувалися восьмеро пасажирів, серед них 13-річний хлопчик. Всі постраждалі отримали легкі тілесні ушкодження.

Рятувальники працють на місці аварії

За даними правоохоронців, попередньо, о 7:55 на проїжджій частині вулиці Стартової 66-річний водій маршрутного таксі сполученням "Аеропорт – пр. Металургів" відволікся від керування, змінив напрямок руху та виїхав на ліве узбіччя, де скоїв наїзд на стовп лінії електромережі. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди транспортний засіб перекинувся.

На місці працюють слідчо-оперативна група ВП №3 Запорізького РУП, слідчі з розслідування злочинів у сфері транспорту та працівники швидкої медичної допомоги. Правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії.

Ліквідація наслідків аварії

Своєю чергою у Головному управлінні ДСНС у Запорізькій області уточнили, що в результаті події травмувалося 7 пасажирів та водій. Рятувальники перенесли двох постраждалих до карет швидкої. Усіх травмованих госпіталізували до лікарень міста.

Розбита маршрутка

Також зазначається, що надзвичайники відключили акумуляторну батарею, змили залишки паливно-мастильних матеріалів для запобігання займання.

За фактом події відповідними органами ведеться розслідування. Від ГУ ДСНС залучалося 25 рятувальників та 5 одиниць техніки.

Надання допомоги постраждалим

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Обухівському районі Київської області в результаті ДТП загинули 28-річний чоловік, його 24-річна дружина та маленька дитина.