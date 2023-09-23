На Прикарпатті поліцейський збив підлітка: подробиці смертельної ДТП (фото)

Розслідуванням займається ДБР

Близько 22:20 у п’ятницю, 22 вересня, у селі Ценява Коломийського району Івано-Франківської області сталася трагедія — поліцейський за кермом автомобіля BMW збив 16-річного підлітка. Від одержаних травм він загинув.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України в Івано-Франківській області. Наголошується, що в момент ДТП поліцейський був поза службою, а аварія сталася на неосвітленій ділянці дороги. "Інформатор" оприлюднив фото з місця трагедії.

Машина поліцейського

"За попередньою інформацією, водій автомобіля BMW, перебуваючи поза службою, на неосвітленій ділянці дороги скоїв наїзд на хлопця. Від отриманих травм 16-річна дитина загинула", — йдеться у повідомленні.

Місце ДТП

На місце аварії одразу прибули правоохоронці та співробітники Державного бюро розслідувань. Водія перевірили на стан сп’яніння. Встановлено, що він був тверезий.

На місце прибула поліція

За цим фактом слідчим підрозділом Державного бюро розслідувань розпочато кримінальне провадження. Крім того, Прикарпатська поліція проводить службове розслідування, результати якого будуть направлені до ДБР. Слідство встановлює причини та всі обставини трагічної аварії.

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