На Прикарпатье полицейский сбил подростка: подробности смертельного ДТП (фото)

Расследованием занимается ГБР

Около 22:20 в пятницу, 22 сентября, в селе Ценява Коломыйского района Ивано-Франковской области произошла трагедия — полицейский за рулем автомобиля BMW сбил 16-летнего подростка. От полученных травм он погиб.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Ивано-Франковской области. Подчеркивается, что в момент ДТП полицейский находился вне службы, а авария произошла на неосвещенном участке дороги. "Информатор" публикует фото с места трагедии.

Машина полицейского

"По предварительной информации, водитель автомобиля BMW, находясь вне службы, на неосвещенном участке дороги совершил наезд на парня. От полученных травм 16-летний ребенок погиб", — сказано в сообщении.

Место ДТП

На место аварии тут же прибыли правоохранители и сотрудники Государственного бюро расследований. Водителя проверили на состояние опьянения. Установлено, что он был трезв.

На место прибыла полиция

По этому факту следственным подразделением Государственного бюро расследований начато уголовное производство. Кроме того, полиция Прикарпатья проводит служебное расследование, результаты которого будут направлены в ГБР. Следствие устанавливает причины и все обстоятельства трагической аварии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на днях в Черногории автобус с украинцами сорвался в пропасть. У одного из пассажиров — тяжелые травмы, ему ампутировали конечность.