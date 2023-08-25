Сбил насмерть двух девушек и не сел в тюрьму: в Тернополе суд принял резонансное решение

Виновник ДТП длительное время скрывался в россии

В Тернополе местный житель Олег Струнь избежал уголовной ответственности за то, что насмерть сбил двух девушек. Горрайонный суд во время заседания, которое состоялось еще 28 июля, принял решение закрыть дело.

Об этом сообщает Zaxid.net. Потерпевшие и сторона обвинения могут подать апелляционную жалобу на решение суда, но пока неизвестно, произошло ли это.

ДТП произошло в селе Петриков под Тернополем еще в 2006 году. Олег Струнь, будучи пьяным, сел за руль и на большой скорости врезался в людей, которые шли по обочине. От удара о лобовое стекло 16-летняя девушка и ее 18-летняя подруга скончались на месте ДТП. Полиция установила, что виновником аварии является сотрудник налоговой службы Олег Струнь и объявила его в розыск. Однако вечером того же дня мужчина выехал в россию, где скрывался от следствия на протяжении последних 15 лет.

В 2021 году виновник смертельного ДТП вернулся в Тернополь, явился в отделение полиции и написал заявление с признанием. Все бы ничего, но только срок давности у уголовного дела истек (15 лет). Но, несмотря на это, мужчину сразу же взяли под стражу и стали готовить дело к рассмотрению в суде. Сперва его взяли под стражу без права внесения залога, но в прошлом году сменили меру пресечения на домашний арест.

В общей сложности суд рассматривал дело два года. Родственники погибших девушек требовали посадить виновника аварии не меньше, чем на 10 лет, однако из-за отсутствия то защитника, то прокурора рассмотрение дела постоянно переносили. А 28 июля Тернопольский горрайонный суд постановил освободить от уголовной ответственности Олега Струня из-за того, что сроки давности производства давно истекли.

"Суд постановил освободить обвиняемого от уголовной ответственности, а уголовное производство, внесенное в ЕРДР 8 декабря 2012 года, закрыть в связи с истечением сроков давности. Вещественное доказательство в уголовном производстве автомобиль марки Opel Omega, находящийся на хранении в стороны обвинения, оставить там же", – говорится в постановлении суда.

Согласно п. 2 ст. 49 Уголовного кодекса Украины срок давности дела приостанавливается максимум на 5 лет в случае, если виновный скрывается от суда. Но через 15 лет злоумышленник может быть освобожден от уголовной ответственности, как в случае с Олегом Струнем.

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