Збив на смерть двох дівчат і не сів до в’язниці: у Тернополі суд ухвалив резонансне рішення

Винуватець ДТП тривалий час переховувався у росії

У Тернополі місцевий житель Олег Струнь уникнув кримінальної відповідальності за те, що на смерть збив двох дівчат. Міськрайонний суд під час засідання, яке відбулося ще 28 липня, ухвалив рішення закрити справу.

Про це повідомляє Zaxid.net. Потерпілі та сторона звинувачення можуть подати апеляційну скаргу на рішення суду, але поки що невідомо, чи це сталося.

ДТП сталася у селі Петриків під Тернополем ще 2006 року. Олег Струнь, п’яний, сів за кермо і на великій швидкості врізався в людей, які йшли узбіччям. Від удару об лобове скло 16-річна дівчина та її 18-річна подруга померли на місці ДТП. Поліція встановила, що винуватцем аварії є співробітник податкової служби Олег Струнь та оголосила його у розшук. Однак увечері того ж дня чоловік виїхав до росії, де переховувався від слідства протягом останніх 15 років.

2021 року винуватець смертельної ДТП повернувся до Тернополя, з’явився у відділення поліції та написав заяву із визнанням. Все б нічого, лише термін давності у кримінальної справи минув (15 років). Але, попри це, чоловіка одразу взяли під варту і почали готувати справу до розгляду в суді. Спершу його взяли під варту без права внесення застави, але минулого року змінили запобіжний захід на домашній арешт.

Загалом суд розглядав справу два роки. Родичі загиблих дівчат вимагали посадити винуватця аварії не менше, ніж на 10 років, проте через відсутність то захисника, то прокурора розгляд справи постійно переносили. А 28 липня Тернопільський міськрайонний суд ухвалив звільнити від кримінальної відповідальності Олега Струня через те, що терміни давності провадження давно минули.

"Суд ухвалив звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 8 грудня 2012 року, закрити у зв’язку із закінченням термінів давності. Речовий доказ у кримінальному провадженні автомобіль марки Opel Omega, що знаходиться на зберіганні в сторони обвинувачення, залишити там же", – йдеться в ухвалі суду.

Відповідно до п. 2 ст. 49 Кримінального кодексу України термін давності справи зупиняється щонайбільше на 5 років у разі, якщо винний ховається від суду. Але через 15 років зловмисника можна звільнити від кримінальної відповідальності, як у випадку з Олегом Струнем.

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