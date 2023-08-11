Скандальний вирок по груповому зґвалтуванню підлітка на Закарпатті скасовано: що все одно не так

Скандальне рішення суду у справі про зґвалтування дівчини-підлітка на Закарпатті, яке розлютило українців, було скасовано апеляційним судом.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України.

Зазначається, що під час повторного розгляду справи прокурори наполягали на скасуванні, на їхню думку, надто м’якого вироку суду першої інстанції. Їхню позицію підтримав і захист потерпілої сторони.

"Також прокурори вимагали задовільнити в повному обсязі цивільний позов про відшкодування потерпілій моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Засідання у справі проходили в закритому режимі. Інтереси дівчини в суді захищали одні з найкращих адвокатських обʼєднань, у тому числі адвокати, які спеціалізуються на захисті потерпілих від сексуального насильства", — йдеться у повідомленні.

В результаті апеляційний суд не поставив крапку у резонансній справі і скасував попередній вирок суду.

При цьому адвокати постраждалої зазначили, що їхні скарги було задоволено лише частково.

"Призначили новий розгляд у суді першої інстанції, тобто справу повертають до районного суду для його розгляду із самого початку. Ми подавали апеляцію, щоб повністю задовольнити цивільний позов та посадити винних. Але апеляційні скарги задоволені лише частково. Коли розпочнуться нові судові слухання та скільки вони продовжуватимуться – невідомо", – розповідає захист.

Нагадаємо, що в одному із сіл Закарпаття троє неповнолітніх (два 15-річних та один -14 річний) наприкінці серпня 2021 року затягли свою 14-річну подругу до підвалу, де побили, а потім по черзі зґвалтували. Те, що відбувається, підлітки знімали на телефон, а відео потім опублікували в мережі.

Заслухавши позиції всіх сторін, суд визнав підлітків винними за статтею групове зґвалтування та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ять років, проте звільнив від покарання, призначивши всім трьом фігурантам випробувальний термін у два роки. Дівчина просила компенсувати їй моральну шкоду у сумі 390 тис. грн., проте суд зобов’язав кожного з хлопців виплатити потерпілій по 60 тис. грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розбирався в тому, чи є у ґвалтівників на Закарпатті шанс залишитися безкарним.