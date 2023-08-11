Скандальный приговор по групповому изнасилованию подростка на Закарпатье отменен: что все равно не так

Скандальное решение суда по делу об изнасиловании девушки-подростка на Закарпатье, которое разозлило украинцев, было отменено апелляционным судом.

Об этом сообщает пресс-служба Офисе генпрокурора Украины.

Отмечается, что во время повторного рассмотрения дела прокуроры настаивали на отмене, по их мнению, слишком мягкого приговора суда первой инстанции. Их позицию поддержала и защита потерпевшей стороны.

"Также прокуроры требовали удовлетворить в полном объеме гражданский иск о возмещении потерпевшего морального вреда, причиненного уголовным правонарушением. Заседания по делу проходили в закрытом режиме. Интересы девушки в суде защищали одни из лучших адвокатских объединений, в том числе адвокаты, специализирующиеся на защите потерпевших от сексуального насилия", — говорится в сообщении.

В результате апелляционный суд не поставил точку в резонансном деле и отменил предыдущий приговор суда.

При этом адвокаты пострадавшей отметили, что их жалобы были удовлетворены лишь частично.

"Назначили новое рассмотрение в суде первой инстанции, то есть дело возвращают в районный суд для его рассмотрения с самого начала. Мы подавали апелляцию, чтобы полностью удовлетворить гражданский иск и посадить виновных. Но апелляционные жалобы удовлетворены лишь частично. Когда начнутся новые судебные слушания и сколько они будут продолжаться – неизвестно", — рассказывает защита.

Напомним, что в одном из сел Закарпатья трое несовершеннолетних (двум по 15 лет и одному -14) в конце августа 2021 года затащили свою 14-летнюю подругу в подвал, где избили, а затем по очереди изнасиловали. Происходящее подростки снимали на телефон, а видео потом опубликовали в сети.

Заслушав позиции всех сторон суд признал подростков виновными по статье групповое изнасилование и назначил наказание в виде лишения свободы на срок пять лет, однако освободил от наказания, назначив всем трем фигурантам испытательный срок в два года. Девушка просила компенсировать ей моральный ущерб в сумме 390 тыс. грн., однако суд обязал каждого из ребят выплатить потерпевшей по 60 тыс. грн

Напомним, ранее "Телеграф" разбирался в том, есть ли у насильников на Закарпатье шанс остаться безнаказанным.