Судимий за дезертирство розбещував 12-річну дівчинку в ліфті в Києві: деталі

У Києві затримали молодика, який розбещував 12-річну дівчинку — подробиці злочину

У Києві уродженець Харківщини, раніше судимий за дезертирство та зберігання наркотиків, розбещував в ліфті 12-річну дівчинку, — йому загрожує кілька років ув'язнення.

За даними слідства, 25-річний зловмисник зайшов за 12-річною дівчинкою у ліфт багатоповерхівки, де вчинив відносно неї розпусні дії, повідомляє Київська міська прокуратура. Його затримали за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Святошинської окружної прокуратури.

Київська міська прокуратура

У ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України. Під час проведення особистого обшуку у нього також вилучили речовину, схожу на наркотичний засіб.

Київська міська прокуратура

На даний час затриманому готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Молодика підозрюють у вчиненні розпусних дій відносно малолітньої дівчинки (ч. 2 ст. 156 КК України). Після проведення експертизи вилученої речовини буде вирішено питання щодо додаткової кваліфікації його дій. Слідство триває. Перевіряється причетність фігуранта до вчинення аналогічних злочинів.

Санкція статей передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" писав про священика УПЦ МП, який розбещував своїх дочок.