Судимый за дезертирство развращал 12-летнюю девочку в лифте в Киеве: детали

В Киеве задержан молодой человек, который развращал 12-летнюю девочку — подробности преступления

В Киеве уроженец Харьковщины, ранее судимый за дезертирство и хранение наркотиков, развращал в лифте 12-летнюю девочку, ему грозит несколько лет заключения.

По данным следствия, 25-летний злоумышленник зашел за 12-летней девочкой в лифт многоэтажки, где совершил в отношении нее развратные действия, сообщает Киевская городская прокуратура. Его задержали при процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Святошинской окружной прокуратуры.

Киевская городская прокуратура

В ходе проведения первоочередных следственных (розыскных) действий подозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК РФ. Во время проведения личного обыска у него также изъяли вещество, похожее на наркотическое средство.

Киевская городская прокуратура

В настоящее время задержанному готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Молодого человека подозревают в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки (ч. 2 ст. 156 УК Украины). После проведения экспертизы изъятого вещества будет решен вопрос дополнительной квалификации его действий. Следствие продолжается. Проверяется причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений.

Санкция статей предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

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