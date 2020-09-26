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Ґвалтував дітей і знімав на відео: жертва львівського педофіла розповіла, як той спокушав школярок

Ґвалтував дітей і знімав на відео: жертва львівського педофіла розповіла, як той спокушав школярок
10:03 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay
На Львівщині слідчі повідомили про підозру злочинцеві, причетному до розбещення й зґвалтування малотетніх дівчаток. Одна з жертв поділилася моторошної історією.

Про це повідомили в сюжеті телеканалу НТН.

Історія постраждалої

Дівчина аж через багато років зважилася поділиться своєю історією, тільки при повній анонімності.

Як розповіла потерпіла, чоловік мав здатність дуже легко втиратся в довіру, тому ні у батьків ні у церковників він підозр не викликав, а навіть навпаки.

Люди охоче жертвували гроші, на які він потім купував одяг солодощі для дітей.

На складі, на якому вони зберігалися, злочинець і ґвалтував дівчат і змушував потім з ним спати.

Як згадує одна з жертв, вона тоді вчилася в 4-5 класі.

Насильник чіпав її груди, через одяг і змушував його догоджати розповідаючи як це правильно робити.

Повний сюжет є в відео на YouTube:

Що цьому передувало

На Львівщині слідчі повідомили про підозру зловмисникові, причетному до розбещенні та зґвалтуванні малолітніх дівчаток

Про це вони повідомили в пості в Фейсбуці.

Правоохоронцями було встановлено, що 46-річний львів'янин причетний як мінімум до 11 злочинів, скоєних стосовно дівчат у віці від 11 до 14 років. За вчинене йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Зловмисника викрили слідчі відділу розслідувань злочинів, скоєних проти життя і здоров'я людини, спільно з співробітниками Управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми поліції Львівщини за процесуального керівництва прокуратури області. Ним виявився 46-річний львів'янин, в той час керівник одного з офіційно не зареєстрованих молодіжних таборів.

«Слідчі спільно з співробітниками інших підрозділів поліції Львівщини провели колосальну роботу. Були встановлені жертви зловмисника, сьогодні - молоді жінки. Але в той час вони ще були дітьми, адже перші факти розбещення і зґвалтування датуються 2005 роком. Багато з них не хотіли згадувати ці події - і їх можна зрозуміти. Однак правоохоронці, завдяки копіткій і злагодженій роботі, зібрали доказову базу, достатню для того, щоб ми могли повідомити зловмисникові про підозру у вчиненні одинадцяти злочинів », - зазначив глава поліції Львівщини Василь Віконський.

Сьогодні, 24 вересня, слідчі повідомили чоловікові про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч.1 і ч.2 ст.156 (розбещення неповнолітніх), ч.4 ст.152 (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільного згоди) і ч.1 ст.155 (Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному - позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває.

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Діти, Львівщина, Злочинець, Гвалтівник.

Автор:

Телеграф
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