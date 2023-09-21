В Черногории автобус с украинцами сорвался в пропасть: есть погибшие и пострадавшие (фото)

В нем было минимум 30 пассажиров

В Черногории на трассе Цетине – Будва, в районе города Обзовица, около полудня 20 сентября, с дороги съехал и упал в пропасть автобус. Среди пассажиров были украинцы, несколько человек пострадали.

По предварительным данным полиции, в автобусе находилось от 30 до 35 пассажиров. Погибли гражданин Великобритании и девятнадцатилетняя девушка из Черногории, сообщает Pobjeda.

Район аварии на карте

Автобус пролетел 20 метров

Среди пострадавших украинцев, у одного человека — тяжелые телесные повреждения. Он находится в очень тяжелом состоянии в реанимации, врачи вынуждены были ампутировать пострадавшему конечность. Также серьезные травмы получили также граждане Великобритании.

Водителя автобуса арестовали по приказу прокурора Главной государственной прокуратуры в Цетине. Его подозревают в нарушении безопасности дорожного движения.

Причина аварии устанавливается

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель по неизвестной пока причине не справился с управлением автобусом. В результате он проломил защитное ограждение и приземлился в пропасть глубиной около 20 метров.

Как сообщал "Телеграф", 16 сентября, в Киеве в районе санатория "Победа" произошло серьезное ДТП с участием нескольких авто. Пострадали минимум три автомобиля.