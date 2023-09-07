В рф КамАЗ раздавил группу юных спортсменов: тренер вывел детей на скоростную трассу

Масштабное ДТП в рф забрало жизни двух человек

В рф на трассе "Скандинавия" (Ленинградская область) грузовик КамАЗ протаранил группу юных велосипедистов, как минимум двое погибли. В апреле член олимпийской сборной Украины по велоспорту погиб в ДТП.

О смертельной аварии сообщила пресс-служба регионального ГУМВД россии. По информации источника, велосипедистов прикрывала машина сопровождения, обстоятельства происшествия выясняются.

Глава Федерации велоспорта россии Вячеслав Екимов обвинил в трагедии тренера, который выехал с детьми 14-15 лет на скоростную магистраль.

"Это вина тренера, абсолютно, потому что, со слов директора школы, никто не разрешал этой группе выезжать на скоростную трассу с детьми 14-15 лет. Выражаем соболезнования от нашей федерации родным и близким тех девочек, которые погибли.

Я призываю к здравому смыслу всех тренеров, которые отвечают за подготовку гонщиков. Не выезжайте на скоростные магистрали от слова "совсем", – цитирует Екимова "Матч ТВ".

Напомним, в ДТП погиб знаменитый шотландский футболист Гевин Стоукс, забивший самый быстрый гол в истории. До этого в рамках подготовки к Ралли Хорватии погиб известный автогонщик Крейг Брин.