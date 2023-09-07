У рф КамАЗ розчавив групу юних спортсменів: тренер вивів дітей на швидкісну трасу

Масштабне ДТП у рф забрало життя двох людей

У росії на трасі "Скандинавія" (Ленінградська область) вантажівка КамАЗ протаранила групу молодих велосипедистів, як мінімум двоє загинули. У квітні член олімпійської збірної України з велоспорту загинув у ДТП.

Про смертельну аварію повідомила пресслужба регіонального ГУМВС росії. За інформацією джерела, велосипедистів прикривала машина супроводу, обставини події з’ясовуються.

Глава Федерації велоспорту рф В’ячеслав Єкімов звинуватив у трагедії тренера, який виїхав із дітьми 14-15 років на швидкісну магістраль.

"Це вина тренера, абсолютно, тому що, за словами директора школи, ніхто не дозволяв цій групі виїжджати на швидкісну трасу з дітьми 14-15 років. Висловлюємо співчуття від нашої федерації рідним і близьким тих дівчаток, які загинули.

Я закликаю до здорового глузду всіх тренерів, які відповідають за підготовку гонщиків. Не виїжджайте на швидкісні магістралі від слова "зовсім", — цитує Єкімова "Матч ТВ".

Нагадаємо, у ДТП загинув знаменитий шотландський футболіст Гевін Стоукс, який забив найшвидший гол в історії. До цього у рамках підготовки до Ралі Хорватії загинув відомий автогонщик Крейг Брін.