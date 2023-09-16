Пришлось перекрывать движение по трассе: под Киевом произошло масштабное ДТП, есть пострадавшие (фото, видео)

Официально о пострадавших пока не сообщали, но месте работают экстренные службы

В Киеве в районе санатория "Победа" произошло серьезное ДТП с участием нескольких авто. На месте происшествия замечены экипажи патрульной полиции и несколько автомобилей скорой помощи.

Фото и видео с места ДТП публикуют в местном Telegram-канале. Информации о жертвах и причинах аварии на данный момент нет.

Так, ДТП произошло на трассе в сторону Житомира. Из-за аварии образовалась огромная пробка и движение на выезд из Киева практически перекрыто.

На кадрах видно, что пострадали минимум три автомобиля, а один из них стоит против хода движения авто. В ДТП также замечен микроавтобус зеленого цвета — у него серьезная вмятина посреди капота, которая достает до лобового стекла. Но пока неизвестно, принадлежало ли это транспортное средство военнослужащим. Также можно заметить, что пострадало серое легковое авто (у него раскурочен передний бампер) и пикап темно-синего цвета.

В патрульной полиции пока никак не прокомментировали аварию, на месте работают спасатели и медики. Всем, кто хочет выехать из Киева в сторону Житомира нужно заранее планировать свой маршрут из-за серьезной пробки больше 5 км с обеих сторон.

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