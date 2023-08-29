Вы его точно знаете: с кем приписывают новый роман попавшей в ДТП Даше Квитковой (фото)

Блогершу очень часто видят в компании одного из бывших героев шоу "Холостяк"

Попавшая в масштабную ДТП украинская блогерша Даша Квиткова почти ничего не рассказывает о своей личной жизни. Однако в сети уже распространяется информация, что новым парнем бывшей жены телеведущего Никиты Добрынина является не кто иной, как Михаил Заливако.

В соцсети TikTok пользователи начали приписывать роман блогерам после того, как увидели на кадрах с места происшествия экс-героя 11 сезона шоу "Холостяк". Михаил как настоящий рыцарь приехал помочь Квитковой, которую в сети пользователи называют виновной в аварии.

Заливако можно увидеть на фото с ресурса "Київ Оперативний".

Михаил Заливако был на месте аварии с Дашей Квитковой

Блогеры были замечены вместе

И это еще не все. Как пишут в сети, Даша и Михаил публикуют на своих страницах в Инстаграме снимки из одного и того же места. К примеру, молодые люди фотографировались в одном и том же лифте. Однако этому есть объяснение.

Оказывается, Квиткова и Заливако живут в одном подъезде киевского ЖК. В комментариях украинцы пишут, что они просто соседи.

Даша и Миша являются друг другу соседями

Напомним, что Михаил Заливако был главным героем 11 сезона популярного на канале СТБ реалити-шоу "Холостяк" (2021 год). Он родом из Харькова, бизнесмен и основатель логистической компании. Победительницей проекта стала Анна Богдан. Год спустя пара рассталась.

"Телеграф" писал ранее, что Даша Квиткова ответила поклонникам на каверзные вопросы относительно личной жизни. Блогерша подчеркнула, что на данный момент чувствует себя счастливой.