Ви його точно знаєте: з ким приписують новий роман Даші Квітковій, що потрапила в ДТП (фото)

Блогерку дуже часто бачать у компанії одного з колишніх героїв шоу "Холостяк"

Українська блогерка Даша Квіткова, яка потрапила в масштабну ДТП, майже нічого не розповідає про своє особисте життя. Однак у мережі вже поширюється інформація, що новим хлопцем колишньої дружини телеведучого Микити Добриніна є не хто інший, як Михайло Заливако.

У соцмережі TikTok користувачі почали приписувати роман блогерам після того, як побачили на кадрах з місця події ексгероя 11-го сезону шоу "Холостяк". Михайло як справжній лицар приїхав допомогти Квітковій, яку в мережі користувачі називають винною в аварії.

Заливако можна побачити на фото із ресурсу "Київ Оперативний".

Михайло Заливако був на місці аварії з Дашею Квітковою

Блогери були помічені разом

І це ще не все. Як пишуть у мережі, Даша та Михайло публікують на своїх сторінках в Інстаграмі знімки з одного місця. Наприклад, молоді люди фотографувалися в одному і тому самому ліфті. Однак цьому є пояснення.

Виявляється, Квіткова і Заливако мешкають в одному під’їзді київського ЖК. У коментарях українці пишуть, що вони є просто сусідами.

Даша та Михайло є один одному сусідами

Нагадаємо, що Михайло Заливако був головним героєм 11-го сезону популярного на каналі СТБ реаліті-шоу "Холостяк" (2021 рік). Він родом із Харкова, бізнесмен та засновник логістичної компанії. Переможницею проєкту стала Анна Богдан. Через рік пара розсталася.

"Телеграф" писав раніше, що Даша Квіткова відповіла шанувальникам на каверзні питання щодо особистого життя. Блогерка підкреслила, що на цей час почувається щасливою.