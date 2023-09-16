Довелося перекривати рух трасою: під Києвом сталася масштабна ДТП, є постраждалі (фото, відео)

Офіційно про постраждалих поки не повідомляли, але на місці працюють екстрені служби

У Києві в районі санаторію "Перемога" сталася серйозна ДТП за участю кількох авто. На місці події помічено екіпажі патрульної поліції та кілька автомобілів швидкої допомоги.

Фото та відео з місця ДТП публікують у місцевому Telegram-каналі. Інформації про жертви та причини аварії наразі немає.

Так, ДТП сталася на трасі у бік Житомира. Через аварію утворився величезний затор і рух на виїзд із Києва практично перекритий.

На кадрах видно, що постраждали щонайменше три автомобілі, а один із них стоїть проти ходу руху авто. У ДТП також помічено мікроавтобус зеленого кольору — має серйозну вм’ятину посеред капота, яка дістає до лобового скла. Але поки що невідомо, чи належав цей транспортний засіб військовослужбовцям. Також можна помітити, що постраждало сіре легкове авто (у нього розкурочено передній бампер) та пікап темно-синього кольору.

У патрульній поліції поки що ніяк не прокоментували аварію, на місці працюють рятувальники та медики. Усім, хто хоче виїхати з Києва у бік Житомира, потрібно заздалегідь планувати свій маршрут через серйозну пробку більше 5 км з обох боків.

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