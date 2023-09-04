Восьмеро постраждалих та загибла трирічна дитина – наслідки масштабної ДТП в Україні (фото)

У важкому стані внаслідок ДТП перебувають батьки загиблої дитини та її шестирічна сестра

На Рівненщині неподалік міста Сарни на трасі "Городище-Рівне-Старокостянтинів" у селі Малушка колишнього Березнівського району близько 13:40 у неділю трапилась масштабна ДТП.

Про це повідомила прес-служба поліції Рівненщини. Відомо, що 35-річний водій "Opel Vectra" виїжджав із узбіччя для виконання маневру розвороту у невстановленому місці. У цей момент автівка зіштовхнулася з попутним легковиком "Skoda Octavia" під керуванням 27-річного жителя Сарненського району.

"У салоні автомобіля "Opel" перебували водій, його 31-річна дружина та четверо дітей віком від року до шести — місцеві жителі. Трирічна дівчинка отримала травми несумісні із життям. Водій, його дружина та шестирічна донька — у тяжкому стані. Іще двох потерпілих дітей доставили до медзакладів із травмами різного ступеня, — повідомляють у відділ комунікації поліції Рівненської області.

Постраждали у автопригоді також 27-річний водій та двоє пасажирів легковика "Skoda": 38-річний житель Сарненщини та 48-річний волинянин. Їх також доставили до лікарні. Наразі у важкому стані перебувають батьки загиблої дитини та її шестирічна сестра.

Слідчий слідчого управління розпочав досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 2 статті 286 КК України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.

Поліцейські з'ясовують, чи перебував хтось із водіїв у стані алкогольного сп'яніння, в обох відібрали зразки крові. Транспортні засоби вилучені.

Раніше "Телеграф" писав про жахливу ДТП, що сталася у Запоріжжі через відключення світла.