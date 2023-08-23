12 людей в одній машині, і всі загинули: фото та відео страшної ДТП вразили Україну
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Водія вантажівки затримано
Близько 19.30 вівторка, 22 серпня, біля села Бродецьке Хмельницького району Вінницької області сталася масштабна аварія. У ДТП загинуло 12 людей, шестеро з яких — діти віком від 2 до 12 років.
Про це повідомляє поліція Вінницької області.
За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення ВАЗу з вантажним автомобілем DAF, навантаженим деревиною, загинули водій легковика та 11 його пасажирів, більше половини з яких – діти. Для встановлення причин та обставин аварії буде проведено низку експертиз. 42-річного водія вантажівки затримали.
За фактом аварії розслідується кримінальне провадження, передбачене ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення.
Як уточнили в ДСНС області, трагедія сталася на автодорозі Біла Церква – Кременець. На місце аварії викликали рятувальників, вони витягали тіла загиблих із салону покрученого легковика.
Українці в мережі дивуються, що в одну машину помістилося стільки людей і сумують за загиблими.
Як повідомляв "Телеграф", народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Копиленко потрапив у серйозну аварію. Нині він перебуває у лікарні.