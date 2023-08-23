12 людей в одній машині, і всі загинули: фото та відео страшної ДТП вразили Україну

Водія вантажівки затримано

Близько 19.30 вівторка, 22 серпня, біля села Бродецьке Хмельницького району Вінницької області сталася масштабна аварія. У ДТП загинуло 12 людей, шестеро з яких — діти віком від 2 до 12 років.

Про це повідомляє поліція Вінницької області.

Вантажівка DAF, що зіткнулася з легковиком

Загинуло 12 людей

Аварія сталася ввечері

За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення ВАЗу з вантажним автомобілем DAF, навантаженим деревиною, загинули водій легковика та 11 його пасажирів, більше половини з яких – діти. Для встановлення причин та обставин аварії буде проведено низку експертиз. 42-річного водія вантажівки затримали.

За фактом аварії розслідується кримінальне провадження, передбачене ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення.

ВАЗ практично "зім’яло"

Тіла загиблих діставали рятувальники

Водія вантажівки затримали

Як уточнили в ДСНС області, трагедія сталася на автодорозі Біла Церква – Кременець. На місце аварії викликали рятувальників, вони витягали тіла загиблих із салону покрученого легковика.

Українці в мережі дивуються, що в одну машину помістилося стільки людей і сумують за загиблими.

Як повідомляв "Телеграф", народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Копиленко потрапив у серйозну аварію. Нині він перебуває у лікарні.