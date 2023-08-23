12 человек в одной машине, и все погибли: фото и видео страшного ДТП поразили Украину
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Водитель грузовика задержан
Около 19:30 вторника, 22 августа, около села Бродецкое Хмельницкого района Винницкой области произошла масштабная авария. В ДТП погибло 12 людей, шестеро из которых — дети от 2 до 12 лет.
Об этом сообщает полиция Винницкой области.
По предварительной информации, в результате столкновения ВАЗа с грузовым автомобилем DAF, нагруженным древесиной, погибли водитель легковушки и 11 его пассажиров, более половины из которых — дети. Для установления причин и обстоятельств аварии будет проведен ряд экспертиз. 42-летнего водителя грузовика задержали.
По факту аварии расследуется уголовное производство, предусмотренное ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Как уточнили в ДСНС области, трагедия произошла на автодороге Белая Церковь – Кременец. На место аварии вызвали спасателей, они извлекали тела погибших из салона искореженной легковушки.
Украинцы в сети удивляются, что в одну машину поместилось столько людей и скорбят по погибшим.
Как сообщал "Телеграф", народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Копыленко попал в серьезную аварию. Сейчас он находится в больнице.