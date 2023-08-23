12 человек в одной машине, и все погибли: фото и видео страшного ДТП поразили Украину

Водитель грузовика задержан

Около 19:30 вторника, 22 августа, около села Бродецкое Хмельницкого района Винницкой области произошла масштабная авария. В ДТП погибло 12 людей, шестеро из которых — дети от 2 до 12 лет.

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

Грузовик DAF, столкнувшийся с легковушкой

Погибло 12 человек

Авария произошла вечером

По предварительной информации, в результате столкновения ВАЗа с грузовым автомобилем DAF, нагруженным древесиной, погибли водитель легковушки и 11 его пассажиров, более половины из которых — дети. Для установления причин и обстоятельств аварии будет проведен ряд экспертиз. 42-летнего водителя грузовика задержали.

По факту аварии расследуется уголовное производство, предусмотренное ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

ВАЗ практически "смяло"

Тела погибших доставали спасатели

Водителя грузовика задержали

Как уточнили в ДСНС области, трагедия произошла на автодороге Белая Церковь – Кременец. На место аварии вызвали спасателей, они извлекали тела погибших из салона искореженной легковушки.

Украинцы в сети удивляются, что в одну машину поместилось столько людей и скорбят по погибшим.

Как сообщал "Телеграф", народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Копыленко попал в серьезную аварию. Сейчас он находится в больнице.