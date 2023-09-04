Восемь пострадавших и погибший трехлетний ребенок – последствия масштабного ДТП в Украине (фото)

В тяжелом состоянии в результате ДТП находятся родители погибшего ребенка и его шестилетняя сестра

В Ровенской области неподалеку от города Сарны на трассе "Городище-Ровно-Староконстантинов" в селе Малушка бывшего Березновского района около 13:40 в воскресенье произошло масштабное ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровенской области. Известно, что 35-летний водитель Opel Vectra выезжал с обочины для выполнения маневра разворота в неустановленном месте. В этот момент автомобиль столкнулся с попутной легковушкой "Skoda Octavia" под управлением 27-летнего жителя Сарненского района.

"В салоне автомобиля "Opel" находились водитель, его 31-летняя жена и четверо детей от года до шести — местные жители. Трехлетняя девочка получила травмы несовместимые с жизнью. Водитель, его жена и шестилетняя дочь — в тяжелом состоянии. Еще двое пострадавших" детей доставили в медучреждения с травмами разной степени", — сообщают в отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Пострадали в аварии также 27-летний водитель и двое пассажиров легковушки "Skoda": 38-летний житель Сарненщины и 48-летний волынянин. Их также доставили в больницу. В настоящее время в тяжелом состоянии находятся родители погибшего ребенка и его шестилетняя сестра.

Следователь следственного управления начал досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 2 статьи 286 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет тюрьмы.

Полицейские выясняют, находился ли кто-нибудь из водителей в состоянии алкогольного опьянения, у обоих отобрали образцы крови. Транспортные средства изъяты.

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