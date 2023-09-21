У Чорногорії автобус з українцями зірвався у прірву: є загиблі та постраждалі (фото)

У ньому було щонайменше 30 пасажирів

У Чорногорії на трасі Цетині — Будва, в районі міста Обзовиця, близько полудня 20 вересня, з дороги з’їхав і впав у прірву автобус. Серед пасажирів були українці, кілька людей постраждали.

За попередніми даними поліції, в автобусі було від 30 до 35 пасажирів. Загинули громадянин Великої Британії та дев’ятнадцятирічна дівчина з Чорногорії, повідомляє Pobjeda.

Район аварії на карті

Автобус пролетів 20 метрів

Серед постраждалих українців одна людина має тяжкі тілесні ушкодження. Він перебуває у дуже важкому стані у реанімації, лікарі змушені були ампутувати постраждалому кінцівку. Також серйозні травми отримали громадяни Великої Британії.

Водія автобуса заарештували за наказом прокурора Головної державної прокуратури у Цетині. Його підозрюють у порушенні безпеки дорожнього руху.

Причина аварії встановлюється

За попередніми даними, причиною аварії стало те, що водій з невідомої наразі причини не впорався з керуванням автобусом. В результаті він проломив захисну огорожу та приземлився у прірву глибиною близько 20 метрів.

Як повідомляв "Телеграф", 16 вересня, у Києві в районі санаторію "Перемога" сталася серйозна ДТП за участю кількох авто. Постраждали щонайменше три автомобілі.