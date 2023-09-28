В Запорожье перевернулась маршрутка, много пострадавших, среди них дети (фото)
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Водитель отвлекся от управления и выехал на обочину
Утром 28 сентября в Запорожье произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси. Событие произошло в Шевченковском районе областного центра.
Как сообщили в Национальной полиции Запорожской области, в результате аварии травмировались восемь пассажиров, среди них 13-летний мальчик. Все пострадавшие получили лёгкие телесные повреждения.
По данным правоохранителей, предварительно, в 7:55 на проезжей части улицы Стартовой 66-летний водитель маршрутного такси сообщением "Аэропорт – пр. Металлургов" отвлекся от управления, изменил направление движения и выехал на левую обочину, где совершил наезд на столб линии электросети. В результате дорожно-транспортного происшествия транспортное средство перевернулось.
На месте работают следственно-оперативная группа ОП №3 Запорожского РУП, следователи по расследованию преступлений в сфере транспорта и работники скорой помощи. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.
В свою очередь в Главном управлении ГСЧС в Запорожской области уточнили, что в результате происшествия травмировалось 7 пассажиров и водитель. Спасатели перенесли двух пострадавших в кареты скорой. Всех травмированных госпитализировали в больницы города.
Также отмечается, что сотрудники ГСЧС отключили аккумуляторную батарею, смыли остатки горюче-смазочных материалов для предотвращения возгорания.
По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование. От ГУ ГСЧС привлекалось 25 спасателей и 5 единиц техники.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Обуховском районе Киевской области в результате ДТП погибли 28-летний мужчина, его 24-летняя жена и маленький ребенок.