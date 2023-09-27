Под Киевом в ДТП погибла молодая семья с младенцем: подробности (фото)

BMW разворотило до неузнаваемости

В Киевской области произошло смертельное ДТП. В числе погибших оказался маленький ребёнок.

Об этом сообщил популярный интернет-паблик "Киев Автомобильный", ссылаясь на данные очевидцев. Так, согласно предварительной информации, происшествие случилось в Обуховском районе, когда водитель легкового автомобиля BMW якобы выехал на встречную полосу. Утверждается, что мужчина не убедился в безопасности маневра и там столкнулся с грузовиком.

Как можно увидеть на фото с места событий, удар был такой силы, что BMW разворотило до неузнаваемости.

В салоне транспортного средства находился 28-летний мужчина, его 24-летняя жена и маленький ребёнок. К сожалению, по информации автора поста, все они погибли. О состоянии водителя грузовика не сообщается.

"На месте продолжают работать правоохранители, представители ГСЧС и медики", — говорится в сообщении.

Официального комментария полиции на момент выхода публикации не появлялось.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве вечером воскресенья, 24 сентября, произошло серьезное ДТП с участием двух легковушек и грузовика.