В Киеве грузовик насмерть сбил женщину на "зебре": эксклюзивные фото от "Телеграфа"

Полиция на месте ДТП выясняет подробности

Сегодня на Подоле в Киеве произошло смертельное ДТП на улице Набережно-Крещатицкой неподалеку от помещения элеватора. Под колесами грузовика погибла женщина.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места происшествия. От полученных травм пострадавшая погибла на месте.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции, все обстоятельства выясняются. Предварительно только известно, что водитель грузовика MAN выезжал со двора. Рядом был пешеходный переход, по которому женщина переходила дорогу, но попала под колеса грузовика. Почему водитель не заметил пешехода, а пешеход машину пока не известно.

На фото с места происшествия видно, что женщина свалилась рядом с пешеходным переходом. Движение автомобиля в этом районе города осложнено, создалась пробка.

Спасать жизнь потерпевшей приехали две кареты скорой. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Следователи уже опросили водителя грузовика и свидетелей ДТП.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Прикарпатье полицейский сбил подростка. Водитель был трезв, а авария произошла на неосвещенном участке дороги.