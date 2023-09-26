У Києві вантажівка на смерть збила жінку на "зебрі": ексклюзивні фото від "Телеграфу"

Поліція на місці ДТП з'ясовує подробиці

Сьогодні на Подолі у Києві сталася смертельна ДТП на вулиці Набережно-Хрещатицькій неподалік приміщення елеватора. Під колесами вантажівки загинула жінка.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу" з місця події. Від отриманих травм постраждала загинула на місці.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група поліції, всі обставини з’ясовуються. Попередньо лише відомо, що водій вантажівки MAN виїздив з двору. Поруч був пішохідний перехід, по якому жінка переходила дорогу, але попала під колеса вантажівки. Чому водій не помітив пішохода, а пішохід машини поки невідомо.

На фото з місця події видно, що жінка впала поруч із пішохідним переходом. Рух автомобілі в цьому районі міста ускладнений, створився затор.

Рятувати життя потерпілій приїхали дві карети швидкої. Однак травми виявились несумісними з життям. Слідчі вже опитали водія вантажівки та свідків ДТП.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Прикарпатті поліцейський збив підлітка. Водій був тверезий, а аварія сталася на неосвітленій ділянці дороги.